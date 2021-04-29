فيديو وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم والسبب

أعلنت وسائل الاعلام الإسبانية اليوم الخميس 29-4-2021 وفاة الممثل الإسباني خوان خويا بورخا عن عمر ناهز 65 عاما.

يُشار إلى أن الممثل الاسباني بورخا اشتهر منذ عام 2007 بسبب ضحكته المميزة خلال برنامج حواري روى فيه قصة طريفة من حياته متعلقة بعمله غاسلا للصحون في مطعم على شاطئ البحر.

وتحدث في روايته عن تركه 20 مقلاة وسخة في البحر لغسلها، وفقدانها جميعها إلا واحدة، حيث سحبها الجزر البحري.

واكتسب الممثل شهرة عالمية بفضل ضحكته المميزة بعد تحميل فيديو الحوار على "يوتيوب" عام 2007.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث أضاف إليه المستخدمون في مختلف الدول نصوص "الترجمات البديلة"، والمتعلقة بمواضيع أخرى.

سبب وفاة خوان خويا بورخا

واشارت وسائل الاعلام أن بورخا خضع العام الماضي لعملية جراحية واستئصال ساقه بسبب مشاكل في الشرايين.

وأكدت وسائل الاعلام أن بورخا لم يغادر المستشفى منذ ذلك الحين، حيث وافته المنية يوم أمس الاربعاء.