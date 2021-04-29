16 حالة وفاة و1051 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية اليوم الخميس 29-4-2021، وفاة 16 حالة و1051 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنها سجلت 1844 حالة تعاف في محافظات الوطن، مؤكدة أن 147 مصابا بـ كورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت وزيرة الصحة في رام الله مي الكيلة: "تم تسجيل 10 وفيات في الضفة: "طوباس 2، طولكرم 2، نابلس 3، الخليل 3"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 14، طولكرم 43، جنين 55، نابلس 89، قلقيلية 10، الخليل 51، سلفيت 9، رام الله والبيرة 41، ضواحي القدس 2، بيت لحم 10، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 723.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 22، طولكرم 29، جنين 67، نابلس 125، قلقيلية 18، الخليل 71، سلفيت 15، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 6، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 5"، قطاع غزة 1404.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.