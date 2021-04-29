أدعية مستحبة ليلة القدر مكتوبة قصيرة طويلة

يحرص الصائمون خلال شهر رمضان المبارك 2021 على أداء ليلة القدر وتحريها، والدعاء فيها بأدعية مستحبة ليلة القدر مكتوبة قصيرة طويلة.

وتتميز ليلة القدر بأهميتها وبأهمية الدعاء فيها لذا يحرص المسلمون على قراءة الأدعية.

أدعية ليلة القدر

اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ. دعاء ليلة القدر مكتوب : اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

ودعاء ليلة القدر من أفضل الليالي في عمر الانسان، يُستجاب الدعاء في هذه الليلة ، من احيا هذة الليلة بالدعاء والذكر فقد تقبل الله منه وغفر له ما قد سبق، ليلة القدر هى ليلة واحدة فقط من ثلاثين ليلة من شهر رمضان ، الذى يأتي فى العام مرة واحدة. دعاء ليلة القدر اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

ويحتفل المسلمون بهذا الشهر قبل مجيئة بأيام وليالى والاستعداد له من قبلها بشهر او بشهرين فتحضر الطقوس الدينية وكذلك فوانيس رمضان التى تُدخل الفرحة فى نفوس وقلوب الأطفال وكذلك الكبار.

فعن السيدة عائشة – رضي الله عنها – قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) – صحيح الترمذي. … اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني.

اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين. اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. . اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

دعاء ليلة القدر

اختص الله عز وجل ليلة القدر بصفات بخصائص متفردة عن كل الليالي فليس فقط افضل ايام الشهر المبارك ، شهر رمضان ولكن هي خير الليالي وافضلها ، حيث تتنزل فيها الملائكة ،وينزل فى هذه الليلة الروح الامين جبريل عليه السلام، وهذة الليلة فضلها عظيم انها نزل فيها القران كاملا الى السماء الدنيا، ولكنه بدأ ينزل على رسول الله باسترسال، ولقد علمنا رسول الله ادعية ندعوا بها فى هذة الليلة وسوف نقدم هذة الادعية . الحمد لله رب العالمين.. العزيز الغفار.. الواحد القهار.. لا يجرى عليه ليلُ ولا نهار.. العالم بلا إخبار.. المعبود بالقرآن والأذكار. الحمد لله رب العالمين.. أنزل من السماء رزقا وفيرا.. وجعل في الأرض بركاتٍ وخيراً وفيرا.. وسعت خزائنهُ كل شيء وما قدرهُ تقديرا. الحمد لله رب العالمين.. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته.. وسواه وهداهُ إلى فطرته.. وعلمهُ البيان برحمته.. ووهب له منه الذرية بقدرته. الحمد لله رب العالمين.. جعل الصلاة له ذكرا.. وجعل منها نفلا وفرضا.. وجعل الدعاء له شكرا.. والسجود لهُ قربا. الحمد لله رب العالمين.. يعلم غائبة الأرض والسماء.. يُحصى مثاقيل الذر في الهواء.. وعلمهُ مُحيطُ بكل الأشياء..يسمعُ ويرى أنين الجنين في الأحشاء. الحمد لله رب العالمين.. الموجود بلا عله.. الكبير ليس من قله.. لا تصيبهُ المسكنة ولا المذلة. الحمد لله رب العالمين.. أنزل السُنة والقرآن.. وتحدى بهما الإنس والجان.. وعلم الرسول روائع البيان.. وجعل محبتهُ شرطًا للإيمان.. وجعل طاعتهُ فوزاً بالرضوان. اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.

أدعية ليلة القدر

هناك العديد من الادعية في ليلة القدر مكتوبة واردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، كان السلف الصالح يدعون بها فى ليلة القدر وفى جميع الاوقات ، وسوف نضع بين ايديكم بعض من هذة الادعية التي يمكن ان ندعوا بها فى جميع الاوقات من العام وليس فى شهر رمضان فقط.

اللهم إن كانت هذه ليلة_القدر فإقسم لي فيها خير ما قسمت وإختم لي في قضائك خير ما ختمت وإختم لي بالسعادة فيمن ختمت ..

اللهم اني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ماعلمت منه ومالم اعلم واعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه ومالم اعلم. اجعل الليلة خالصة لله, أحسن فيها نيتك,واستثمر كل لحظة فيما يقربك إلى الله, نوّع عبادتك ولا تمل,ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر لله.

اللهم إنا نسألك ببركة العشر الاواخر من رمضان والتي فيها ليلة_القدر العظيمة ان تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين. إنها الليلة المباركة، وأفضل ليالي الدهر، وخير ساعات العمر قال الله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر). يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً .

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا وازواجنا وابنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء احزننا وابكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها اعيوننا و غير اقدارنا لافضل حال و ثبتنا على الحق و ارزقنا الايمان اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين واعده علينا اعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا الا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا مانتمناه إنك على كل شيء قدير..

اللهمّ إجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهاده تدخلني جنتك مضى الشّهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان ، وأعنّا على ما تبقّى منہ ، وبلغّنا ليلة القدر…

اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة اللهم ان كانت ليلة القدر ، لاتحرمنا من فضلك وان تغفرلنا وترحمنا وتتوب علينا ، وتعفو ع ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله ياكريم تنصر امة محمد صل الله عليه وسلم اهل السنة والجماعة في كل مكان وزمان…….اللهم امين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وإجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا..

اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين..