تحميل دعاء صلاة التراويح pdf مكتوب كامل 2021، يبحث الملايين من المسلمين في انحاء العالم عن تحميل دعاء صلاة التراويح pdf مكتوب كامل وذلك قبيل يوم واحد من بداية رمضان 2021.

ويحظى الدعاء على أهمية كبيرة لدى المسلمين خاصة في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم من تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

ويعتبر الدعاء من أهم الأسلحة التي يستخدمها المسلم في الدفاع عن نفسه لدراء المرض وذلك من خلال التوسل إلى الله عز وجل لدفع البلاء والوباء.

وفي هذا الوقت الخطير ألغيت صلاة التراويح داخل المساجد في جميع دول العالم فيما اقتصرتها بعض الدول على الامام والمؤذن فقط.

وتعتبر صلاة التراويح نوعاً من أنواع قيام الليل، إلا أنها خاصّة في شهر رمضان تُقام بعد صلاة العشاء، وهي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان الرسول يحرص على أداء صلاة التراويح بالمسلمين جماعة.

فضل صلاة التراويح:

“صُمْنَا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رمضانَ، فلم يَقُمْ بنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى بقيَ سبعٌ منَ الشَّهرِ فقامَ بنا، حتَّى ذَهبَ نحوٌ من ثُلُثِ اللَّيلِ، ثمَّ كانت سادسةٌ، فلم يَقُمْ بنا فلمَّا كانتِ الخامسةُ قامَ بنا حتَّى ذَهبَ نحوٌ من شطرِ اللَّيلِ، قلنا: يا رسولَ اللَّهِ، لَو نفلتَنا قيامَ هذِه اللَّيلةِ. قالَ: إنَّ الرَّجلَ إذا صلَّى معَ الإمامِ حتَّى ينصرفَ حسبَ لَه قيامُ ليلةٍ. قالَ: ثمَّ كانتِ الرَّابعةُ فلم يَقُمْ بنا، فلمَّا بقيَ ثلثٌ منَ الشَّهرِ أرسلَ إلى بناتِه ونسائِه وحشدَ النَّاسَ فقامَ بنا حتَّى خشينا أن يفوتَنا الفلاحُ، ثمَّ لم يَقُمْ بنا شيئًا منَ الشَّهرِ”.

يمتد وقت صلاة التراويح ما بعد صلاة العشاء وحتى ما قبل الفجر بقليل، ويمكن لمن يقوم الليل في رمضان أن يؤدي صلاة الوتر في أول الليل أو في آخره.

إلا أنّه من الأفضل أن يختم صلاته بالوتر، وهو ما ورد في حديث الرّسول عليه السّلام: (اجعلوا آخرَ صلاتِكم بالليلِ وِترًا)، فإن صلّى الوتر في أول الليل ثمّ أدّى قيام الليل في آخره فلا يوتر مرّة أخرى، وهو أمر ورد عن الرّسول عليه السّلام في الحديث الشريف: (لا وِتْرانِ في ليلةٍ).

تحميل دعاء صلاة التراويح pdf مكتوب كامل

سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه، وزنة عرشه، ومداد كلماته ، ورضا نفسه ، وكما ينبغي له وكما هو له أهل من الحمد لا ينقطع ولا ينفد من أزل الأزل إلى أبد الأبد ..

الهم يا فارق الفرقان، منزل القرآن، خالق الإنسان، عالم السر والإعلان، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره بالصبر على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، واقطع اللهم عنا حزب الشيطان، وزحنا اللهم عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضون

ادخلنا اللهم برحمتك الجنان وزوجنا فيها بإمائك الحور العين الحسان بمنك وفضلك وجودك وإحسانك علينا يا ذا الجلال والإحسان.

اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقظي بالحق ولا يقظى عليك إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت

اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلماً لأوليائك حربا على أعدائك

اللهم ارنا الحق حقا ورازقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وأعنا على اجتنابه.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين بك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً أحييتنا واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.

اللهم طهًر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا حاج من حوائج الدنيا والأخرة إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك وعافية.

اللهم أنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمال البر وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم ربنا انصرنا وانصر جميع المسلمين على أعداء الدين، اللهم مزقهم كل ممزق، وشتتهم كل مشتت، واجعل الدائرة عليهم وانصرنا عليهم، وامح آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعنا من شرورهم، وافعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وافعل بهم كما فعلت بأشياعهم من قبل.

اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين، وكثر منا الأنين ، اللهم ارحمنا إذا آيس من الطبيب وبكى علينا الحبيب، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأصحاب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم ، اللهم ارحمنا إذا اندرس رسمنا ، ونسي اسما ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر ، اللهم ارحمنا يوم ترفع الدواوين وتوضع الموازين ويقوم الناس لله رب العالمين .

اللهم أنا نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالثواب والنجاة من العقاب يا عزيز يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام .

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