تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد غرناطة في الدوري الاسباني

يلتقي فريق برشلونة على ملعب كامب نو مع ضيفه خيتافي، في مباراة الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلفاً لريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر جدول الترتيب أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة.

ويملك فريق برشلونة فرصة ذهبية اليوم، باعتلاء قمة الدوري الإسباني، في حالة الانتصار على غرناطة، إذ يصل للنقطة 74، ويكون بهذا قد خاض نفس عدد مباريات أتلتيكو والريال، ويتبقى لكن منهما 5 مباريات بالمسابقة المحلية.

ومن المتوقع ان تكون تشكيلة برشلونة امام غرناطة:

شتيجن

لينجليت - بيكيه - مينجويزا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - ديست

بيدري

جريزمان - ميسي