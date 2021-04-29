صعود أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

صعدت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الخميس 29/4/2021، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 214.97 ريالا (57.32 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 188.10 ريال (50.16 دولار).

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وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 161.23 ريال (42.99 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 125.40 ريال (33.44 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 6690 ريالا (1784 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1504.78 ريال (401.27 دولار).

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء لأقل مستوى في أسبوع، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي تم إعلانه في وقت لاحق.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 0625 بتوقيت جرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل/نيسان الجاري عند 1765.70 دولار في وقت سابق من الأربعاء.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل/نيسان الجاري ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.