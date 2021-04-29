سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29/4/2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر الدولار في سوريا، مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية نحو 3050 ليرة للشراء، و 3150 ليرة للبيع، مقابل، 3080 ليرة للشراء، و 3160 ليرة للبيع، أمس.

وبقي السعر الرسمي للدولار في سوريا مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية مستوى 3685 ليرة للشراء، و3811 ليرة للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية فسجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4235 ليرة للشراء، و4384 ليرات للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 811 ليرة للشراء، و841 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية نحو 827 ليرة للشراء، و858 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 10117 ليرة للشراء، و10475 ليرة للبيع.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99% في السوق السوداء.