هنية: أي تلكؤ في اجراء الانتخابات يعني مكافأة الاحتلال بتحقيق أهدافه

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن أي تلكؤ في إجراء الانتخابات يعني تقديم مكافأة للاحتلال وتحقيق أهدافه في إدامة الانقسام ومنع الانتخابات.

وقال هنية خلال لقاء وفد قيادي من حركة حماس بوزير الخارجية القطري لمناقشة التطورات السياسية :" الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال وتحديدًا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها".

وأضاف ان الوفد أكد على الموقف الثابت بالمضي في إنجاز الانتخابات بمستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشيرًا إلى محاولات الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات عامة وفي القدس خاصة.

وأوضح هنية أن الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال وتحديدًا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها، مؤكداً ان القدس تمثل محور الصراع مع الاحتلال ولا يمكن التفريط بأي من حقوق شعبنا فيها.

وبين ان الصراع في القدس صراع على الهوية وعلى الوجود الفلسطيني في المدينة وشعبنا يواجه بصدور عارية لإجهاض وإفشال عمليات التهويد والاقتلاع ومحاولات إزالة معالم الحضارة الإسلامية وتهويد المدينة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد هنية ان المشهد الذي رسمه المقدسيون خلال الأيام الأخيرة يؤكد قدرة شعبنا على فرض إرادته بما في ذلك إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالآلية التي يتفق عليها وطنيًا.