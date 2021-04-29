الفنان المصري محمد رمضان يثير غضب أهل قطاع غزة.. ما القصة؟

أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب الفلسطينيين وتحديداً قطاع غزة، بعد أن صور في مسلسله الرمضاني "موسى" قطاع غزة على أنه وكر لتهريب المخدرات إلى داخل مصر.

فقد أثار مقطع للمصري رمضان الغضب في مسلسله بعد أن قبل مهمة "المعلم وهبة" للسفر إلى غزة من أجل تهريب المخدرات إلى داخل مصر.

وأثار المقطع غضباً وجدلاً على مواقع التواصل، رافضين أن يتم تصوير القطاع المحاصر على أنه "وكر مخدرات".

وموسى هو مسلسل تلفزيوني مصري من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.

وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعجب بفتاة فرنسية.

وعانى محمد رمضان من أزمات عديدة خلال الأيام الماضية، كان أبرزها تطبيعه مع الكيان الصهيوني بعد أن تصور مع شخصيات "إسرائيلية".