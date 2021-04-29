"كورونا حول العالم".. أكثر من 149مليون إصابة

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفاع إلى أكثر من 149 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

ووفقاً لبيات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 149.233.422، وإجمالي الوفيات 3.146.803.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ547326 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.229.327.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ398185 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.521.289.

في المرتبة الثالثة جاءت المكسيك بإجمالي وفيات 215918، وإجمالي إصابات 2.336.944.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ201187، وإجمالي إصابات 17.997.267.

أما المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127734، وإجمالي إصابات 4.427.390.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 120256، وإجمالي إصابات 3.994.894.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 107547، وإجمالي إصابات 4.732.981.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 104077 وإجمالي إصابات 5.626.985.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 82588، وإجمالي إصابات 3.366.827.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 77943، وإجمالي إصابات 3.504.799.