أسعار الخضروات في غزة اليوم الخميس29/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:53 ص
29 ابريل 2021
أسعار الخضروات.jpg
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جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس29/4/2021 كما يلي:

 

أسعار الخضروات :

البندورة: 1 ك = 1.5 شيكل

 

خيار حمامات: 4 ك = 10 شيكل

 

خيار بلدي: 2 ك = 10 شيكل

 

بطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

 

بطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكل

 

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

 

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

 

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

 

كوسا: 1ك = 305 شيكل

 

بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل

 

بصل مصري: 1ك = 1 شيكل

 

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل

 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

 

فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل

 

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

 

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

 

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

 

لفت: اك = 1 شيكل

 

ورق عنب  = 6 شيكل للوقية

 

قلقاس = 6 شيكل

 

فول أخضر 1ك = 2 شيكل

 

ثومة (وقية): 2 شيكل

 

خس (كبير) = 2 شيكل

 

زهرة (جميع الأحجام): 2 _ 4 شيكل

 

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل

 

ملفوف أحمر: 3 شيكل

 

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

 

جزر : 1ك = 2 شيكل

 

أسعار الفواكه:

 

فراولة 1ك = 3 شيكل

 

موز: 1 ك = 3.5  شيكل

 

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

 

تفاح أمريكي: 7 شيكل

 

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

 

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

 

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

 

كيوي: 1ك = 7 شيكل

 

قشطة 1ك = 16 شيكل

 

شمام 1ك = 4 شيكل

 

كستناء 1ك = 12 شيكل

 

عنب أسود 1ك = 12 شيكل 

 

رمان 1ك = 4 شيكل

 

أسعار الدواجن واللحوم

 

بيض: 12 شيكل الكرتونة

 

دجاج: 9.5 شيكل للكيلو الواحد

 

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد

 

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد

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