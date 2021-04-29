حماس: الرئيس عباس سيتحمل كل التداعيات الخطرة المترتبة على الغاء أو تأجيل الانتخابات



أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري، ان الرئيس محمود عباس وفريقه سيتحمل كافة التداعيات الخطرة حال الاقدام على الغاء الانتخابات التشريعية او محاولة تأجيلها.

وقال المصري خلال حديث لـ"قناة الغد": "نحمل الرئيس محمود عباس وفريقه كل التداعيات الخطرة المترتبة على هذا الأمر بما في ذلك عزله وطنيا وإمكانية البحث في سحب كل التوافقات التي جرت في هذه المسألة وإخضاع هذا الفريق للإرادة الوطنية الجامعة بأن لا يكون هناك استفراد بالقرار الفلسطيني.

وأضاف: “القانون الفلسطيني لم يخول لأي شخص أو جهة الاستفراد بقرار تأجيل الانتخابات، وسنحرص على اتخاذ موقف جامع يحدد الموقف الوطني الفلسطيني من فريق عباس الذي يجب أن يعزل وطنيًا وذلك على حد قوله”.

وأوضح المصري ان هناك حالة إجماع فلسطيني لإتمام الانتخابات الفلسطينية، كونها مطلب شعبي لتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أن موقف حركة حماس حال تأجيل الانتخابات سيكون ضمن الإطار الوطني مع بقية القوى السياسية.

و أشار الي ان الكل الفلسطيني لا يرغب في تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤضحاً أن فريق محمود عباس يستفرد بالقرار الفلسطيني ويسرقه بعيدا عن المجموع الوطني من خلال الحديث عن نيته تعطيل الانتخابات.

وبين المصري أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزء من قرار التعطيل للعملية الانتخابية، ولن تشكل أي غطاء لتأجيلها، ويجب عقد لقاء وني جامع يتحدث عن آليات فرض الانتخابات في القدس بدون إذن مسبق من الاحتلال.

وأكد أنه من المعيب جدا أن نستأذن الاحتلال في إقامة انتخابات فلسطينية على أراضينا المحتلة، مؤكدا أنه تهرب واهي ودليل على ذريعة للتهرب من الانتخابات.

وجدد المصري تأكيد حركته ان لا انتخابات دون القدس، ولا يجوز التنازل عنها، لكن عباس وفريقه يخشون السقوط، وبدأ يستخدمها شماعة لتأجيل هذه العملية الديمقراطية، حسب قوله