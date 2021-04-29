اجراءات جديدة في لبنان لمواجهة المتحورات الهندية والبرازيلية

أعلنت السلطات اللبنانية، إغلاق حدودها ومنع التجول لأربعة أيام اعتبارا من أول مايو المقبل وحظر دخول القادمين من الهند والبرازيل للحد من تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان، في بيان اليوم إنه مع اقتراب عيد الفصح عند الطوائف المسيحية الشرقية وللحد من انتشار كورونا سيتم منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق من صباح أول مايو وحتى صباح الرابع منه.

وحصرت الغرفة التجول خلال مدة الإقفال بالإعلاميين والعسكريين وموظفي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء وموظفي كهرباء لبنان.

كما يمكن للعاملين في المستشفيات والصيدليات والأفران ومخازن المواد الغذائية وأسواق الخضار ومحطات الوقود الحصول على إذن للتنقل، بحسب البيان.

كما تقرر السماح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع التزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، ضمن نسبة إشغال لا تتخطى 30 في المائة من القدرة الاستيعابية.

وفي إطار الوقاية من انتشار سلالات كورونا المتحورة، قررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في بيان حظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية ما لم يمض على وجودهم في بلد ثالث 14 يوما.

وسجلت وزارة الصحة في بيان اليوم 27 حالة وفاة و1487 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في لبنان حتى اليوم إلى 7224 حالة والإصابات إلى 524 ألفا و241 حالة مقابل 455 ألفا و115 حالة شفاء منذ تسجيل أول إصابة بالبلاد في فبراير 2020.