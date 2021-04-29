بالفيديو مانشستر سيتي يضع قدماً في نهائي دوري الأبطال بالفوز على باريس

وضع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة بهدفين لهدف.

الفريق الباريسي حاول اختبار إيدرسون حارس السيتي وسدد نيمار كرة قوية بعد جملة مميزة داخل منطقة جزاء السماوي لكن البرازيلي كان في الموعد.

إيدرسون الذي أفلت من التهديد الأول، اكتفى بمشاهدة الكرة في طريقها لشباكه في الدقيقة 15 بعدما حول ماركينيوس ركلة أنخيل ماريا الركنية بضربة رأسية متقنة.

وعقب الاستراحة، دخل السيتي الميدان بقوة وسعى بكل جهده لتسجيل التعادل لينجح بالفعل في سعيه بهدف في الدقيقة 64 من توقيع البلجيكي كيفين دي بروين.

ولم تمر سوى سبعة دقائق حتى تمكن السيتي من التقدم بهدف ثان حمل امضاء الجزائري رياض محرز، حيث حول النجم العربي ركلة حرة مباشرة إلى هدف بطريقة رائعة.

وعرفت الدقيقة 77 طرد إدريسا جانا جوييه من طرف باريس الذي سعى لتعديل الأمور رغم النقص العددي، وسط محاولات من السيتي لتسجيل الثالث لكن لم ينجح أي منهما في سعيه لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

ويرد باريس الزيارة للسيتي يوم الثلاثاء المقبل في موقعة الإياب بملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية.