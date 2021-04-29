الأردن تخفف إجراءاتها الوقائية بعد انخفاض إصابات كورونا

قررت الحكومة الأردنية، الخميس 29/4/2021، تخفيف إجراءاتها الوقائية بإلغاء حظر التجول أيام الجمعة اعتباراً من يوم غدٍ، إثر انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، خلال مؤتمر صحافي إنه "تقرر وقف العمل بحظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من يوم الجمعة".

ويفرض حظر التجول الجمعة عند ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وآخر مرة أعيد فرضه كان في 26 فبراير بعد أن تجاوزت الإصابات في ذلك الشهر أربعة آلاف إصابة يوميا.

وأوضح دودين، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن "هذا القرار أتخذ استجابة لمطالب 95 نائبا طالبوا بالتخفيف من الإجراءات الحالية على المواطنين".

كما سيتم السماح للمواطنين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

لكن الوزير أكد استمرار العمل بحظر التجول الليلي الذي يبدأ من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا.

وأضاف دودين إن "هذا أقصى ما يمكن اتخاذه في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي وظهور متحورات آخرها الهندي الذي بدأ بالانتشار في العديد من دول العالم".

من جهته، أكد وزير الصحة فراس هواري أن "القطاع الصحي منهك والضغط عليه كبير جدا"، داعيا الأردنيين إلى التسجيل على المنصة الحكومية من أجل أخذ اللقاحات.

وقال "نحن نهدف إلى الوصول إلى تطعيم 100 ألف شخص يوميا".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضي وسُجلت الأربعاء 1910 إصابات و47 وفاة بعد أن كانت بلغت أرقاما قياسية الشهر الماضي ووصلت إلى أكثر من 9 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس.

وفي الإجمال سجل الأردن أكثر من 708 الف إصابة بفيروس كورونا و8754 وفاة.

قال دودين الأحد إن الأردن يأمل بالوصول إلى "صيف آمن" وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في الأول من يوليو المقبل.

وأوضح إن الحكومة تأمل تطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص مع مجيء شهر يونيو المقبل.

وأعلن أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي، الثلاثاء إن 695 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و137 ألفا تلقوا كلتا الجرعتين.

وبدأ الأردن في 13 يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح "تراخيص طارئة" لخمسة لقاحات هي: "سينوفارم" و"فايزر/بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك-في".

واتخذ الأردن منذ مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.