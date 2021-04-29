يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الخميس 29/4/2021 ، الانخفاض مقابل الشيقل، منذ حوالي أسبوعين، بعد أن شهد ارتفاعاً متتالياً منذ بداية الشهر الماضي.

وشهد الدولار الأمريكي انخفاضاً لعدة عوامل منها، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الخميس 29/4/2021، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار : 3.24 شيكل

سعر صرف الدينار : 4.57 شيكل

سعر صرف اليورو : 3.91 شيكل

سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل