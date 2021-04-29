ننشر لكم سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 29-4-2021 عبر موقع فلسطين اليوم، حيث تشهد اسعار الذهب اهتماما كبير في الاردن.

وسنعرض لكم عبر هذه المقالة سعر الذهب بالدينار الاردني والدولار الامريكي لجميع عيارات الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.62 دينار $57.30

سعر الذهب عيار 22 37.24 دينار $52.52

اسعار الذهب عيار 21 35.55 دينار $50.14

اسعار الذهب عيار 18 30.47 دينار $42.97

سعر الذهب عيار 14 23.70 دينار $33.42

سعر الذهب عيار 12 20.31 دينار $28.65

اسعار أوقية الذهب 1,263 دينار $1,782

اسعار جنيه الذهب 284.38 دينار $401.10

اسعار كيلو الذهب 40,624 دينار $57,299

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 إبريل 40.50 35.44 30.38 23.63 20.25

26 إبريل 40.62 35.55 30.47 23.70 20.31

25 إبريل 40.53 35.46 30.40 23.64 20.26

24 إبريل 40.53 35.47 30.40 23.64 20.27

23 إبريل 40.52 35.45 30.39 23.63 20.26

22 إبريل 40.68 35.60 30.51 23.73 20.34

21 إبريل 40.93 35.81 30.70 23.87 20.46

20 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.65 20.27

19 إبريل 40.39 35.34 30.29 23.56 20.19

18 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.65 20.28

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا