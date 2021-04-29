سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 29-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:06 ص
29 ابريل 2021
سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 29-4-2021
اعلان اسفل صورة الخبر

ننشر لكم سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 29-4-2021 عبر موقع فلسطين اليوم، حيث تشهد اسعار الذهب اهتماما كبير في الاردن.

وسنعرض لكم عبر هذه المقالة سعر الذهب بالدينار الاردني والدولار الامريكي لجميع عيارات الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردني     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.62 دينار   $57.30

سعر الذهب عيار 22  37.24 دينار   $52.52

اسعار الذهب عيار 21 35.55 دينار   $50.14

اسعار الذهب عيار 18 30.47 دينار   $42.97

سعر الذهب عيار 14  23.70 دينار   $33.42

سعر الذهب عيار 12  20.31 دينار   $28.65

اسعار أوقية الذهب     1,263 دينار   $1,782

اسعار جنيه الذهب      284.38 دينار $401.10

اسعار كيلو الذهب      40,624 دينار $57,299

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

27 إبريل       40.50 35.44 30.38 23.63 20.25

26 إبريل       40.62 35.55 30.47 23.70 20.31

25 إبريل       40.53 35.46 30.40 23.64 20.26

24 إبريل       40.53 35.47 30.40 23.64 20.27

23 إبريل       40.52 35.45 30.39 23.63 20.26

22 إبريل       40.68 35.60 30.51 23.73 20.34

21 إبريل       40.93 35.81 30.70 23.87 20.46

20 إبريل       40.55 35.48 30.41 23.65 20.27

19 إبريل       40.39 35.34 30.29 23.56 20.19

18 إبريل       40.55 35.48 30.41 23.65 20.28

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

#سعر الذهب #الذهب اليوم #الذهب في الاردن #سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 29-4-2021

متعلقات