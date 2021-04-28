سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 29-4-2021

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم الخميس 29-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني والعملات الأجنبية الأخرى، والذي ارتفع في السودان، أمام العملة المحلية، في تعاملات اليوم الخميس، في البنك المركزي، فيما استقر في السوق السوداء، والتي تشير إلى أن تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، انتعشت بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه، لذلك سنرفق لكم سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس.

سعر الدولار في السودان

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، إلى نحو 382.98 جنيه للشراء، و384.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 381.81 جنيه للشراء، و383.72 جنيه للبيع أمس.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية "السوداء" في السودان، عند نحو 395 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو الأوروبي في بنك السودان = 462.44 جنيه للشراء، و464.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 462.31 جنيه للشراء، و464.62 جنيه للبيع، أمس.

سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السوداء= 467 جنيها، مقابل نحو 465 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي=532.07 جنيه للشراء، و 534.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 530.74 جنيه للشراء، و 533.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السوق "السوداء" = 552 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سعر الريال السعودي في بنك السودان المركزي= 102.18 جنيه للشراء، و102.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 101.84 جنيه للشراء، و102.35 جنيه للبيع، أمس.

سعر العملة السعودية في السوق السوداء= 104 جنيهات.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي=104.29 جنيه للشراء، و104.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 103.97 جنيه للشراء و104.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في السوق السودانية "السوداء"=106.4 جنيه.

سعر الدينار الكويتي=1265.24 جنيه للشراء، و1271.56 جنيه للبيع، مقابل نحو 1260.96 جنيه للشراء، و1267.26 جنيه للبيع.

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