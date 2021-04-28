سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، والذي ارتفع اليوم الخميس 29 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ذلك سنرفق لكم ادناه اسعار الدولار في لبنان وفق البنوك ونقابة الصرافة.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، لدى السوق الموازية "السوداء" إلى 12450 ليرة للشراء، و12500 ليرة للبيع، مقابل 12425 ليرة للشراء، و12475 ليرة للبيع، أمس، بالتزامن مع الحظر السعودي، لواردات الخضر والفاكهة اللبنانية.

الجدير بالذكر ان لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، كما تتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان وفقدت الليرة نحو 90%، من قيمتها، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار لدى الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 29-4-2021