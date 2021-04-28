سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الخميس، أسعار الدولار في سوريا والذي ارتفع في مستهل تعاملات الخميس 29 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 ابريل 2021

وسجل سعر الدولار في سوريا، مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية نحو 3080 ليرة للشراء، و 3160 ليرة للبيع، مقابل، 2910 ليرات للشراء و2985 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 ابريل 2021

وبقي السعر الرسمي للدولار في سوريا مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية مستوى 3715 ليرة للشراء، و3817 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 ابريل 2021

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 ابريل 2021​​​​​​​

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سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 ابريل 2021​​​​​​​

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