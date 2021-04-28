سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 29 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم الخميس، والذي شهد هبوطا بنسبة 0.66%، إذ تراجع سعر الأونصة أكثر من 10 دولارات حتى الآن، وهو ما تسبب في هبوط سعر الذهب في مصر بقيمة 3 جنيهات حتى الآن، في حين يسجل مؤشر الذهب الآن تذبذبا وحركة مستمرة قبيل ساعات من إعلان نتائج محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر عيار 21 = 778 جنيها

سعر عيار 18 = 666 جنيها

سعر عيار 24= 889 جنيها

سجل سعر الجنيه الذهب = 6224 جنيها.

أونصة الذهب 1769 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 ابريل 2021

أسعار الذهب عالميًا نزلت لأقل مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء 28 أبريل مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الفدرالي الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب، وارتفعت ثقة المستهلك الأميركي لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل، وصعد مؤشر الدولار 0.1 % أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى بحسب رويترز.

هذا ويترقب المستثمرون الآن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يعطي دلائل عن مستقبل السياسة النقدية، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2933.43 دولار للأونصة بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 أمس الثلاثاء، ونزلت الفضة 1.3% إلى 25.91 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 1% إلى 1216.02 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 ابريل 2021