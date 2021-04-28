الهباش يُطلع العثيمين بتطورات الأوضاع في القدس المحتلة

بحث قاضي قضاة فلسطين مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق المقدسيين والمدينة المقدسة.

وقد اطلع الهباش امين عام منظمة التعاون الاسلامية على تطورات الأوضاع في القدس، حيث استنكر العثيمين اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للاعتداء على المقدسيين والاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المستفزين للمشاعر الاسلامية.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي خلف الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات، موضحَا أن مدينة القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي اعترف بها العالم كله.