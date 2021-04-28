تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:48 م
28 ابريل 2021
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 402 حالة وفاة، و13,326 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم.
وذكرت الخارجية في بيان مقتضب اليوم الاربعاء، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في تركيا للمواطنة انعام محمد كحيل، والمواطن نظير محمد عبد الرحمن دنداح، والمواطن أيمن أبو زعنونه، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 19، فيما سجلت 11 إصابة سابقة.