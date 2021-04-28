محلل "اسرائيلي": الايام المقبلة ستكون متوترة للغاية على "حدود غزة"

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي روني دانيال أن الأيام المقبلة ستكون متوترة للغاية بين جيش الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار الكاتب في تصريحات لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب القصوى في مستوطنات "غلاف غزة" قُبيل قرار رئيس السلطة محمود عباس حول الغاء الانتخابات التشريعية مساء غدًا الخميس.

وأكد أن قيادة جيش الاحتلال في مستوطنات "غلاف غزة" تستعد لاحتمال التصعيد مع المقاومة في غزة على حد قوله.

يذكر أن الأيام السابقة شهدت حالة من التوتر بين المقاومة وجيش الاحتلال على حدود غزة عقب الاحداث الخطيرة في المسجد الأقصى المبارك حيث الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والعنجهي بحق المقدسيين.