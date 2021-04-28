الغاء حظر التجوال في الاردن يوم الجمعة

أعلنت الحكومة الأردنية مساء اليوم الأربعاء 28-4-2021 الغاء حظر التجوال يوم الجمعة اعتبارًا من الجمعة المقبل بسبب انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميًا.

جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين خلال مؤتمر صحافي حيث أكد أن قرار الغاء حظر التجوال جاء استجابة لمطالب 95 نائبًا طالبوا بالتخفيف من الإجراءات الحالية على المواطنين.

يُشار إلى أن أخر مرة فرض فيه حظر التجوال يوم الجمعة في الاردن كان بتاريخ 26 شباط/فبراير بعد ان تجاوزت الإصابات في ذلك الشهر أربعة آلاف إصابة يوميًا.

ووفقًا للوزير دودين فإن السلطات ستسمح للمواطنين الاردنيين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، على أن يبدأ حظر التجوال الليلي من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا.

وأضاف دودين إن "هذا أقصى ما يمكن اتخاذه في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي وظهور متحورات آخرها الهندي الذي بدأ بالانتشار في العديد من دول العالم".