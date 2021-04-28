اتفاق مصري لبناء مجمع للبتروكيماويات بقيمة (7.5) مليار دولار

وقعت مصر، اليوم الأربعاء، اتفاقا لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة بقيمة 7.5 مليار دولار.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان لها، إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي شهد اليوم "مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية".

وأضاف البيان، أن التوقيع تم بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات و "بتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار أمريكي".

على الصعيد ذاته، أكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن هذا المشروع الطموح يعد واحدا من أركان استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات فى مصر، وأنه الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسهم في أن تتبوأ مصر مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية.

يشار إلى أن شركة التنمية الرئيسية هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة العين السخنة، وتعمل على تنمية وتطوير مساحة 20,4كم2 من أراضي منطقة السخنة.