منظمة الصحة العالمية توجه تحذيرًا خطيرًا لمصر

وجهت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء تحذيرا شديدًا إلى الحكومة المصرية بعد ارتفاع اصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" بين المصريين.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر، مؤكدة أن الطفرات الجديدة وراء الارتفاع الكبير.

وقالت المنظمة: "لاحظنا تراخي المواطنين المصريين في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والتي من أهمها ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والتهاون في إقامة التجمعات والزيارات الرمضانية، ما أسفر عن ارتفاع أعداد مصابي الفيروس، لافتة إلى توقعات بزيادات أخرى.

وأضافت المنظمة، أن هناك تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا تزامنا مع قدوم عيدي شم النسيم والفطر، مطالبة المصريين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم ذكرها سابقًا.