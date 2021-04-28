عرضت بعض المواقع الالكترونية المهتمة برياضة كرة القدم الأوروبية على وجه التحديد قائمة بأكثر 10 أدنية أوروبية انفاقًا للأموال خلال السنوات الـ 5 الماضية.

حيث تصدر فريق برشلونة القائمة لأنه النادي الوحيد الذي تجاوز حاجز المليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

أكثر من 400 مليون يورو انفقها نادي برشلونة على 3 صفقات وهي تعود للاعبين الثلاثة: المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، ومواطنه عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند، والبرازيلي كوتينيو من ليفربول.

قائمة بأكثر 10 أدنية أوروبية انفاقًا للأموال خلال السنوات الـ 5 الماضية

1. برشلونة (إسبانيا) – (1041.3) مليار يورو

2. مانشستر سيتي (إنجلترا) – (948.3) مليون يورو

3. يوفنتوس (إيطاليا) – (943.1) مليون يورو

4. تشيلسي (إنجلترا) – (894.3) مليون يورو

5- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – (776.3) مليون يورو

6. باريس سان جيرمان (فرنسا) – (755.5) مليون يورو

7. إنتر ميلان (إيطاليا) – (685.3) مليون يورو

8. أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (676.2) مليون يورو

9. أرسنال (إنجلترا) – (593.1) مليون يورو

10. ريال مدريد (إسبانيا) – (588.7) مليون يورو.