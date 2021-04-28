كتائب القسام تزف أحد مجاهديها في حي الشيخ رضوان بغزة

زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أحد مجاهديها من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

ونعت الكتائب في بيان لها، المجاهد/ كريم عيسى محمود أبو عيطة (30 عاماً) من مسجد "الرضوان" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والذي توفي اليوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28/24/2021م بعد صراع مع المرض.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".