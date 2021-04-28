بحر: تأجيل الانتخابات لعباً بالنار وعبثاً بالمصير الوطني

وأكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اليوم الأربعاء، ان قرار تأجيل الانتخابات التشريعية يعدّ لعباً بالنار، وعبثاً بالمصير الوطني.

وقال بحر خلال بيان صحفي، أن تأجيل الانتخابات يشكل قفزة إلى المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب، محذراً من المخاطر والتداعيات الخطيرة المترتبة على أي قرار بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل.

وبين بحر أن المجلس التشريعي من أشد الداعمين لإجراء الانتخابات في موعدها، وفرض الإرادة الوطنية على الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، داعيا الكل الوطني الفلسطيني للتكاثف الجاد والتصدي الحازم لأي محاولة لحرف البوصلة وتأجيل الانتخابات وحماية حق شعبنا في تكريس إرادته الحرة في اختيار ممثليه الحقيقيين عبر صندوق الاقتراع.