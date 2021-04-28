رابط فحص المنحة القطرية شهر 4 /2021

يبحث المواطنون في قطاع غزة عن أي تفاصيل جديدة حول رابط المنحة القطرية 100 دولار 2021، خاصةً بعد الأنباء التي تحدثت عن تجديد المنحة القطرية لمدة سنة كاملة أخرى، فيجري عشرات الآلاف من المواطنين عبر محركات البحث آخر أخبار المنحة القطرية 100 دولار، التي يتم صرفها عبر وزارتي الاتصالات والتنمية الاجتماعية، نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة التي فرضها الاحتلال عليهم منذ أكثر من 14 عامًا.

موعد المنحة القطرية 4/2021

ومن المقرر، أن يزور رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة السفير القطري محمد العمادي قطاع غزة نهاية الشهر الجاري، وسط ترقب مئات الآلاف من المستفيدين من المنحة تحديد موعد صرف مساعدات 100 دولار .

وتعيش شريحة واسعة من سكان قطاع غزة حالة اقتصادية صعبة، بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاماً، بالإضافة الى ازمة وباء كورونا، التي اضافت الى معاناة عمال المياومة الذين توقفت أعمالهم، بسبب اغلاق بعض القطاعات التي يعملون بها.

المنحة القطرية شهرابريل 100 دولار 2021

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر تحديثات المنحة القطرية 100 دولار الجديدة عن شهر ديسمبر 2021 ، بعد تساءل مئات الالاف من الاسر الفقيرة عن موعد صرف أموال المنحة هذا الشهر، حيث من المقرر أن تصرف اللجنة القطرية المساعدات هذا الشهر ، وهو ما اعتاد عليه سكان غزة في بداية كل شهر منذ بدء توزيعها عام 2018 .

وتدعوكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى متابعة المقالات التي ننشرها بخصوص هذا الأمر، وحال نشرت اللجنة القطرية وعادة عبر وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة سنقوم برفع رابط المنحة القطرية 4-2021 إليكم هنا .