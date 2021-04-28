موعد اجازات شم النسيم و عيد العمال 2021 في مصر

اعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تعطيل العمل رسمياً في مصر، أيام السبت والأحد والاثنين، بمناسبة عيد العمال وشم النسيم وعيد القيامة، تمتد فترة الإجازة إلى 5 أيام متصلة، تبدأ من غد الخميس.

و قد تم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء إلى يوم غد الخميس، بالإضافة إلى يوم الجمعة.

و بحسب قرار مجلس الوزراء المصري، فيحصل المصريون على 7 أيام اجازة منها 5 أيام متصلة تبدأ غداً الخميس، وتستمر حتى يوم الاثنين 3 مايو، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت من الأسبوع التالي، وهي أطول فترة إجازة خلال العام الجاري 2021.

ووفقاً لجدول إجازات ما تبقى من الشهر الكريم، يحتفل المصريون بعيد تحرير سيناء، يوم 25 أبريل، والذي تم ترحيله كعطلة رسمية ليكون الخميس 29 أبريل، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى بداية إجازة الإخوة الأقباط اعتباراً من يوم الأحد (أحد السعف)، ويضاف إليهما عطلة الجمعة والسبت من الأسبوعين المقبلين.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك بداية من غد الخميس، وحتى الاثنين المقبل.

وجاء في بيان للبنك أنه «بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021، وكل عام وسيادتكم بخير».

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة، مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للمصلحة العامة.