فصائل المقاومة تعلن رفضها تأجيل الانتخابات بأي حال من الأحوال

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، رفضها تأجيل الانتخابات بأي حال من الأحوال، رغم تحفظها على البدء بالمجلس التشريعي.

وأكدت الفصائل في بيان لها ، على ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية وصولاً إلى تشكيل المجلس الوطني، مع التأكيد التام على إجرائها في القدس.

:وفيما يلى نص البيان

"فصائل المقاومة الفلسطينية"تصريح صحفي صادر عن

تؤكد "فصائل المقاومة الفلسطينية" على رفضها لتأجيل الانتخابات بأي حال من الأحوال، رغم تحفظها على البدء بالمجلس التشريعي.

وترى الفصائل ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية وصولاً إلى تشكيل المجلس الوطني، مع التأكيد التام على إجرائها في القدس، لتكن ساحة من ساحات الاشتباك مع الاحتلال واستثمار هبة القدس، وانتزاع حقنا في القدس وأنها هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وإسقاط صفقة القرن مع التحذير من العواقب السلبية للتأجيل.

"فصائل المقاومة الفلسطينية"

الأربعاء 28-4-2021