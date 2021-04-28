ما هو مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر؟

مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، يبحث المسلمون في انحاء العالم عن مقدار زكاة الفطر في شهر رمضان 2021، استعداداً لإخراجها للفقراء والمحتاجين وفي مصارفها الشرعية، و في هذه المقالة يوضح لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، خاصة وأن مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، تختلف عن العام السابق، بحسب التغيرات الحياتية والاقتصادية، فهي شرعا تقدر بـ "صاع من قوت البلد"، وبالتالي لحساب مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، يحسب بقيمة الصاع من قوت أهل البلد.

مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، مؤكدا أنها تبلغ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال بيان له، أن مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، تصل إلى 15 جنيهًا للفرد، وذلك كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأكد أنه يستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، وذلك بناء على رأي الإمام أبي حنيفة، في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ حيث إن هذه الطريقة يكون فيها تيسير على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومتطلباتهم، كما أن الفتوى مستقرة على ذلك.

وعن مقدار زكاة الفطر 2021 في مصر، أوضح مفتي الجمهورية، أن قيمة زكاة الفطر تعادل قيمة 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، وجرى اختيار القمح وسعره بناء على أنه غالب قوت أهل مصر.

موعد إخراج زكاة الفطر 2021

وتابع المفتي أنه من الجائز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدًا المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، خاصة إلى فئة العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وهي الظروف الاستثنائية التي تعاني منها الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ما غير بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.