اليكم دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2021-1442

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2021، يزداد البحث عبر محركات جوجل و منصات التواصل الاجتماعي عن دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2021-1442، و تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على اطلاع متابعيها على جميع الادعية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

و في هذه المقالة تضع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بين ايدي متابعيها دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2021 مكتوب، حتى يتسنى لهم الدعاء به في هذه الايام المباركة علها تكون ايام استجابة لهم.

ويحرص المسلمون على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

وفي هذه المقالة سنذكر المسلمين ببعض الاحاديث المستحبة في شهر رمضان أملًا في أن يتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال.

ونبدأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الشريف:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم).

دعاء اليوم السادس عشر رمضان 2021

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

وإلى هُنا نكون قد عرضنا لكم دعاء اليوم السادس عشر رمضان 2021، والآن سنعرض لكم دعاء المظلوم ودعاء الثلث الأخير من الليل.

دعاء المظلوم في شهر رمضان

اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري،

ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.

اللهم إني أعوذ بك من عين حاسده قاطعة للرزق ومن ناس لا تخاف من الظلم واسألك أن تبعدهم عنا.

اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم.

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك

التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني

اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك

اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

يا رب انصر الحق واقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا.

اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك،

وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك، اللهم إنى استغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصير من عبادك،

وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك،

فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.

ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله

اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير اللهم

أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط عليهم عذابك يا جبار السموات والأرض.

اللهم إنا نشكو إليك وحدك وإنك القادر على كل ظالم وكل من ساهم في الظلم والفساد والطغيان.