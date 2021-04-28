موعد آذان المغرب اليوم السادس عشر 28/4/2021

موعد آذان المغرب في قطاع غزة اليوم السادس عشر 28/4/2021 يبحث الصائمون في قطاع غزة عن موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2021، في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، وذلك مع الاستعداد لليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 2021.

وبدأ الفلسطينيون في كافة المناطق الفلسطينية بالاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تزينت بعض المدن بمظاهر الشهر الفضيل، فيما بدأت المحال التجارية في عرض ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية خاصة بشهر رمضان.

موعد آذان المغرب في رمضان 2021 في غزة- اليوم الخامس عشر

وفيما يلي موعد آذان المغرب في قطاع غزة اليوم السادس عشر 28/4/2021 –السادس عشر من شهر رمضان

وقت الإمساك : 04:24 ص

موعد اذان الفجر : 4:24 ص

موعد اذان الظهر : 12:40 م

موعد اذان العصر : 4:18 م

موعد اذان المغرب : 7:23 م

موعد اذان العشاء : 8:45 م

ويمر شهر رمضان 2021 في وقت تشتد في الطفرة الثانية من فيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية فرضتها الحكومة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وإجراءات مماثلة فرضتها السلطات الحاكمة في قطاع غزة.

ورغم الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا على حركة وحياة المواطنين في فلسطين، إلا ان مظاهر الاستعداد لشهر رمضان ما زالت مستمرة، وسط حركة خجولة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.