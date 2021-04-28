هارتس: شرطة الاحتلال تستخدم طائرات مسيرة في تفريق المتظاهرين بالقدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء 28 ابريل 2021 أن شرطة الاحتلال استخدمت نهاية الأسبوع الماضي طائرات مسيرة لإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق مظاهرات للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

و اوضحت الصحيفة العبرية أنه تم استخدام هذه النوع من الطائرات خلال مواجهات وقعت في محيط "قبة راحيل" (مسجد بلال) بمنطقة بيت لحم وأثناء مظاهرات قرب حاجز قلنديا شمال القدس.

وللمرة الأولى استخدمت "إسرائيل" الطائرات المسيرة قبل 3 سنوات خلال المواجهات عند حدود قطاع غزة.

ووفقا لشرطة الاحتلال، فإنه يتم تشغيل طائرة بدون طيار بواسطة جهاز تحكم عن بعد ويمكن أن تسقط ما بين 6 و12 عبوة خلال طلعة.

و زعمت الشرطة أن هذه الوسيلة أثبتت فعاليتها إذ أنها تحول دون تعريض حياة قواتها للخطر خلال الاحتكاك مع المحتجين.