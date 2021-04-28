تشكيلة مانشستر سيتي وسان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

تشكيلة باريس ومانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء منافسه الصعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن فعاليات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال عقب تخطيه عقبة بايرن ميونخ الألماني، بينما تواجد السيتي في نصف النهائي بعد انتصاره على بوروسيا دورتموند.

ويأمل باريس سان جيرمان في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي تساعده في لقاء الإياب على أمل التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

تشكيلة باريس ومانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع ماوريسيو بوتشيتينو، وبيب جوارديولا بأوراقهما الرابحة.

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع : فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو

خط الوسط : فيراتي، باريديس، إدريسا جاي

خط الهجوم : كيليان مبابي، نيمار، دي ماريا

بينما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : والكر، جون ستونز، روبين دياس، كانسيلو

خط الوسط : رودريجو، جوندوجان، دي بروين

خط الهجوم : رياض محرز، فودين، بيرناردو سيلفا