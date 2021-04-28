محلل "إسرائيلي": التصعيد سيعود إلى قطاع غزة

تَوَقع المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرائيل، اليوم الأربعاء 28/4/2021عودة التوتر إلى الحدود مع قطاع غزة، معتبراً أن الهدوء الحالي قد يكون "مُؤقتاً".

وقال المحلل عاموس هرائيل:"إن الهدوء عاد مجدداً إلى الحدود مع قطاع غزة، بعد عدة أيام من التوتر، وأن هذا الهدوء قد يكون بشكل مؤقت. "

وأضاف هرائيل:"أن "إسرائيل" تعمدت تسريب ما جاء في آخر اجتماع للكابينت، حول خطة الهجوم على قطاع غزة، إذا تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه الغلاف. "

وتابع:"رغم حالة الهدوء، تستعد ماتسمى المنظومة الأمنية في "إسرائيل" وجيش الاحتلال لاندلاع تصعيد جديد مع غزة، بعد الإعلان عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية.

وبحسب هرائيل، فإن حماس ليست معنية بالتصعيد، لكن إلغاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، قد يولد العنف بالضفة المحتلة، ويؤدي للتصعيد بقطاع غزة.

وزعم المحلل العسكري، أن حماس نقلت رسائل الى الوسطاء مصر والأمم المتحدة وقطر، بأنها ليست معنية بالتصعيد، وترغب بالعودة الكاملة الى حالة وقف إطلاق النار.

ولفت الى أن الهدوء الحالي على الحدود مع القطاع، يحمل رسائل متبادلة بين الطرفين، رسائل تأتي بعد أكثر من 40 صاروخا من غزة، احتجاجا على الأحداث بالقدس.

وأشار المحلل هرائيل الى أن العودة الكاملة الى الهدوء بغزة، مرهونة بقرار إلغاء الانتخابات، وانتهاء الأحداث بالقدس، الجارية منذ بداية شهر رمضان.