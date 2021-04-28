اتقاف أمريكي "إسرائيلي" لتشكيل طواقم أمنية لبحث التهديدات الإيرانية

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الولايات المتحدة الأميركية، توصلت إلى تفاهمات مع الوفد الأمني "الإسرائيلي"، المتواجد حاليا في واشنطن، حول الملف الإيراني.

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأربعاء 28/4/2021، أن إسرائيل وأمريكا، اتفقتا على تشكيل طواقم أمنية مشتركة لبحث التهديدات الإيرانية، وتهديد حليفاتها في الشرق الأوسط.

وقالت القناة، إن الطواقم المشتركة ستعمل على مواجهة تهديد الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والصواريخ والأسلحة الإيرانية التي تقوم طهران بنقلها إلى حلفائها في الشرق الأوسط وتحديدا إلى حزب الله في لبنان.

وبحسب قناة كان، أعرب الجانبان الأميركي والإسرائيلي، عن قلقهما من تقدم البرنامج النووي الإيراني، واتفقا على تعزيز التعاون الأمني المستقبلي بينهما بشأن الملف النووي الإيراني.

يشار إلى أن ثلاثة وفود أمنية إسرائيلية منفصلة، تزور واشنطن في هذه الأثناء، الأول برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، والثاني برئاسة رئيس الموساد، يوسي كوهين، والثالث من الجيش برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء تمير هايمن.