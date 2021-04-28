انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28/4/2021

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28/4/2021 ، انخفاضاً بمقدار 6 جنيهات خلال 24 ساعة فقط ، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بصورة كبيرة.

وشهد سعر الذهب عالميا مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء بشكل كبير، حيث انخفضت الأوقية «الأونصة» في التعاملات الفورية، بمقدار مايقرب من 14 دولار خلال 24 ساعة فقط، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية تسليم يونية بنسبة 0.42% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل،779.43 جنيه وكان فى بداية التعاملات صباح الثلاثاء، 785.79 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، 1,766.90 $ وكانت في بداية التعاملات صباح الثلاثاء ، 1,780.01 $ .

الوحدة فى مصر عالميا

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 890.78 جنيه 56.81 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 816.55 جنيه 52.07 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 779.43 جنيه 49.71 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 668.09 جنيه 42.61 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 519.62 جنيه 33.14 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 445.39 جنيه 28.40 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 371.16 جنيه 23.67 $

8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,235.46 جنيه 397.65 $

9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,706.36 جنيه 1,766.90 $

10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 89,078.03 جنيه 5,680.71 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 890,780.30 جنيه 56,807.07 $

سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات أمس الثلاثاء 27 أبريل 2021.

م الوحدة في مصر عالميا

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 895.24 جنيه 57.10 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 820.64 جنيه 52.34 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 783.34 جنيه 49.97 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 671.43 جنيه 42.83 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 522.23 جنيه 33.31 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 447.62 جنيه 28.55 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.02 جنيه 23.79 $

8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،266.70 جنيه 399.72 $

9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،845.18 جنيه 1،776.11 $

10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،524.33 جنيه 5،710.33 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 895،243.32 جنيه 57،103.34 $

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح الثلاثاء 27 أبريل 2021