سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28/4/2021

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 28/4/2021، استقراراً لليوم الثالث عشر، في التعاملات المصرفية.

واستقر سعر الدولار في مصر، خلال الفترة الأخيرة بدعم من استمرار تحقيق الاقتصاد معدلات نمو ايجابية، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

وشهدت التعاملات المصرفية، اليوم الأربعاء، ارتفاع العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني، واستقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مستقرا لليوم الثالث عشر عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 21 بنكا، من بينهم القاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، وعودة، ، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

كما ظل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، ثابتا عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في الثلاث سنوات المقبلة.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.89 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع، أمس.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.70 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.85 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، أمس.