هل وصلت الطفرة الهندية من كورونا لقطاع غزة ؟

قال مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات، د. رامي العبادلة، اليوم الثلاثاء 28/4/2021 بشأن وصل الطفرة الهندي لقطاع غزة بأنه لا يستطيع أحد النفي أو التأكيد بشأن وصول الطفرة الهندية لقطاع غزة ، وكل شيء وارد.

وبين العبادلة خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الصحة قد ارسلت 200 عينة عبر منظمة الصحة العالمية للقدس لمعرفة أنواع الطفرات المتواجدة في القطاع ، موضحاً ان الامر يستعرق 10 أيام لمعرفة النتائج وتحديد انواع الطفرات .

وأوضح انه تم جمع العينات من المحافظات الخمس لأشخاص مصابين بكورونا ومن فئات عمرية مختلفة ، وهو مختلف تماماً عن باقي السلالات فله أعراض اخرى ، شديدة العدوى وسريعة الانتشار واكثر فتكاً .

أشار العبادلة ان الطفرة الهندية أسرع بعشرين الى أربعين ضعف من الطفرة البريطانية، موضحاً ان الطفرة الهندية تتكون من فيروس كورونا مركب يختلف تماما عن الفيروسات السابقة حيث قوي الانتشار وله أعراض إضافية تختلف عن الأعراض السابقة وشديد العدوى.

وأوضح ان الطفرة الهندية قد تصل الى قطاع غزة خاصة مع وصولها الى دولة الاحتلال عبر المعابر ولا نستثني وجود طفرات أخرى داخل القطاع.

وقال العبادلة ان المنحنى الوبائي في مستوى مرتفع منذ العاشر من الشهر الجاري نظراً لارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة.، موضحاً ان المنحنى يسير في مستوى مرتفع كنظام الهضبة حيث استقر في مستوى عالي بعد الارتفاع التصاعدي وقد يكون هذا مقدمة للهبوط في المنحنى أو تصاعد إضافي.

وتوقع العبادلة إبقاء مستوى المنحنى الوبائي مرتفع حتى بعد عيد الفطر المبارك.