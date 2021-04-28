كورونا في غزة: 9 حالات وفاة و( 795 ) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 28/4/2021، 9 حالات وفاة بفيروس كورونا و(795) إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في موجزها الصباحي اليومي، أنها أجرت 2719 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 1335 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 99682 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 14297 حالة، واجمالي المتعافين 84507 حالة، واجمالي الوفيات 878 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 347 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 264 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكف زمي 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 36496 شخص.