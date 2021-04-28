حكم تذوق الطعام للصائم سواء للحاجة أم لغير الحاجة

تضطر العدد من النساء الى تذوق الطعام خلال نهار رمضان ، مما يضعها في حيرة من أمرها بشأن صحة صيامها، وبحثها عن الحكم بشأن تذوق الطعام خلال شهر رمضان.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة قال على صفحته على الفيس بوك في زاوية فتاوي رمضان بشأن حكم تَذَوُّق الطعام للصائم بالقول"

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيجوز تذوق الطعام للصائم سواء للحاجة أم لغير الحاجة لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا يصل إلى الجوف فعن ابن عباس قال: «لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء، ما لم يدخل حلقه وهو صائم». والله أعلى وأعلم.