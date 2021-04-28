سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28/4/2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم الاربعاء 28 /4/2021 ، ورغم زيادة سعر الدولار مقابل سلة العملات الاجنبية في السوق العالمي، إلا ان سعره في مصر اتسم بالاستقرار.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميا. ويتصدر الدولار قائمة العملات الاجنبية الاكثر تداولا وبالتالي احد المؤشرات الهامة التي تلقي اهتمام من جانب متابعي الاسواق .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء 28/4/2021 :

الشراء: 15.62

البيع: 15.72

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:

الشراء: 15.61

البيع: 15.71

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:

الشراء: 15.63

البيع: 15.73

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

الشراء: 15.61

البيع: 15.71

وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib، وتشهد الأسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك.

تشير البيانات اليوم إلى أن هناك تراجعًا بمعدل قرش واحد في سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث تراوحت أسعار الدولار في الاسبوع الماضي ما بين 15.62 جنيه، بينما تراجعت اليوم إلى نحو 15.61 بفارق قرش واحد عن يوم أمس بكافة البنوك المحلية.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي أن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان من التاسعة صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا.

وقد سجل الدولارفي السوق العالمي اول امس هبوط إلى قاع قرابة ثمانية أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الاثنين وسط تكهنات بأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول سيتجنب محادثات بشأن تخفيف مشتريات السندات خلال اجتماع هذا الأسبوع.