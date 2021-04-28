سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 28/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 ص
28 ابريل 2021
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شهد سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 28/4/2021  استقراراً  بعد ارتفاعًا طرأ على سعره منذ السبت 17 أبريل، واستمرت الأسعار المرتفعة حتى اليوم الأربعاء 28 أبريل.

وما زال باستطاعة أسعار الذهب في الاردن مقاومة التقلبات السعرية العالمية صعودًا وهبوطًا، ويساهم في ذلك ثقل الدينار الاردني في سلة العملات العالمية، بما ينعكس على أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28 ــ 4 ــ 2021.

ووصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 43،30 دينار أردني للبيع، و40,10 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36،30 دينار أردني للبيع، و34,80 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32،50 دينار أردني للبيع، و29,60 دينار أردني للشراء.

 

 

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