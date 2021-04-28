متى ستعلن الحكومة الأردنية عن تخفيف الإجراءات الوقائية جراء فيروس كورونا؟

سيطرت حالة من الغضب في الاردن جراء تأخر الحكومة الاردنية حتى اليوم عن إعلان عن تخفيف الإجراءات الوقائية جراء ارتفاع اصابات كورونا.

صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، اكتظت بالتساؤلات حول سبب تأخر الحكومة في الإعلان عن "تخفيف" إجراءات الإغلاق المتخذة لمواجهة كورونا بعد تراجع حدة الجائحة في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعقب اجتماع عقدته الحكومة مع أعضاء في مجلس النواب أخيراً، تم خلاله إطلاع الأخير على الإجراءات، قالت مصادر إن الحكومة ستعلن بشكل وشيك عن قرارات تتضمن تمديد ساعات السماح بالتجول وفتح المساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح.

التأخر في إعلان الإجراءات أثار حالة من الامتعاض على وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين المنتظرين لهذه القرارات مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

ولم تعلن حتى اللحظة اي مصادر حكومية حول الموعد النهائي لتخفيف الاجراءات الوقائية .