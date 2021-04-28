سعر الذهب اليوم في فلسطين 28/4/2021- سعر الذهب عيار (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 ص
28 ابريل 2021
سعر الذهب في فلسطين اليوم
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مازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 28/4/2021، يشهد استقراراً في سوق التعاملات المالية، حيث يعاني ارتفاعاً بشكل عالمي.

ويحظى سعر الذهب في فلسطين على اهتمام كبير من أبناء الشعب الفلسطيني باعتبار الذهب هو المعدن الأساسي والملاذ الآمن، الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء 28/4/2021، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.62 شيكل $56.97

سعر الذهب عيار 22   169.23 شيكل $52.22

اسعار الذهب عيار 21 161.54 شيكل $49.85

اسعار الذهب عيار 18 138.46 شيكل $42.73

سعر الذهب عيار 14   107.69 شيكل $33.23

سعر الذهب عيار 12   92.31 شيكل  $28.49

اسعار أوقية الذهب      5,742 شيكل  $1,772

اسعار جنيه الذهب      1,292 شيكل  $398.81

اسعار كيلو الذهب      184,617 شيكل       $56,971

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

27 إبريل       185.13       161.99       138.85       107.99       92.56

26 إبريل       185.51       162.32       139.13       108.21       92.75

25 إبريل       186.23       162.96       139.68       108.64       93.12

24 إبريل       186.26       162.98       139.70       108.65       93.13

23 إبريل       186.18       162.91       139.63       108.60       93.09

22 إبريل       186.94       163.58       140.21       109.05       93.47

21 إبريل       188.61       165.04       141.46       110.02       94.31

20 إبريل       185.84       162.61       139.38       108.41       92.92

19 إبريل       185.78       162.56       139.34       108.37       92.89

18 إبريل       187.39       163.97       140.55       109.31       93.70

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