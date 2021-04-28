حقيقة وصل "الكورونا" الهندية الى مصر !

حقيقة وصل "كورونا" الهندية الى مصر !

نفى استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي ، ان يكون المتحور الجديد من فيروس كورونا في الهند قد وصل الى مصر ، مشيراً الى انه إذا سُجل، فهذا ليس أمرا خطيرا.

وقال أن سبب زيادة الإصابات بكورونا في الهند يرجع إلى تحور الفيروس، إضافة إلى التجمعات التي تحدث كثيرا في الهند بسبب المناسبات.

ولفت إلى أن اللقاحات فعالة حتى الآن ضد السلالات الجديدة للفيروس وأن نسبة الوفيات بفيروس كورونا لم تتغير رغم زيادة الإصابات، مشيرا إلى أنه لا توجد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، وأن أكثر من 90% من الإصابات تطال الجهاز التنفسي، والنسبة المتبقية الجهاز الهضمي